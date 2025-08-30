x
30 августа 2025
На севере Франции водитель умышленно въехал в толпу после драки в баре

время публикации: 30 августа 2025 г., 16:29 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 16:40
На севере Франции водитель умышленно въехал в толпу после драки в баре
AP Photo/Nicolas Garriga

В ночь на субботу, 30 августа, в центре французского города Эврё, водитель автомобиля умышленно совершил наезд на группу горожан. В результате наезда один человек погиб и пятеро получили травмы, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

"После драки в баре около 4 утра мужчина пошел за машиной и намеренно на большой скорости въехал задним ходом в толпу возле бара", – рассказал прокурор Эврё Реми Кутен, добавив, что были задержаны три человека.

По данным мирового судьи, начато расследование по факту убийства и покушения на убийство.

