NYT: Трамп получил расширенный список военных действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп получил расширенный список возможных военных действий против Ирана, направленных на нанесение дополнительного ущерба иранским ядерным и ракетным объектам или на ослабление позиций верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на нескольких высокопоставленных американских чиновников.

Как пишут авторы публикации Тайлер Пейджер, Джулиан Барнс, Эрик Шмитт, Дэвид Зангер и Хелен Купер, новые варианты выходят далеко за рамки предложений, которые Дональд Трамп рассматривал две недели назад – в период массовых протестов в Иране, когда президент США заявлял о намерении "остановить убийства протестующих" силами безопасности и лояльными режиму аятолл военизированными формированиями. Источники NYT подчеркивают, что обсуждаемые сейчас сценарии формируются в ином контексте, после того как протесты были жестко подавлены.

По данным NYT, нынешний набор вариантов включает даже возможность проведения американскими силами рейдов коммандос на объекты на территории Ирана. Такие операции, по оценке авторов материала, стали предметом обсуждения на фоне сомнений в том, что одними авиаударами можно вывести из строя глубоко защищенные элементы иранской ядерной инфраструктуры.

Американское руководство продолжает требовать от Тегерана прекращения работ по созданию ядерного оружия, сворачивания баллистической ракетной программы, а также остановки поддержки прокси-группировок, которые на протяжении многих лет наносят удары по Израилю и дестабилизируют Ближний Восток. В Белом доме, по данным источников, обсуждают, стоит ли реализовать угрозы применения силы для достижения этих целей и может ли это в перспективе привести к смене режима в Иране.

При этом, подчеркивает NYT, окончательного решения о применении военной силы всё ещё не принято. По словам чиновников, Трамп не санкционировал ни один из представленных вариантов и по-прежнему допускает возможность дипломатического урегулирования. Некоторые представители администрации признают, что публичные угрозы военной операции во многом были рассчитаны на то, чтобы вынудить Иран вернуться за стол переговоров.

В последние дни, отмечает издание, Трамп также размышлял над тем, насколько реалистичным является сценарий смены власти в Иране, однако даже сторонники жесткой линии признают, что последствия трудно просчитать заранее.