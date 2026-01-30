Последствия зимней бури "Ферн" в США: не менее 85 погибших

Не менее 85 человек погибли в результате зимней бури "Ферн" и холодов в США, сообщают американские СМИ. Сведения о жертвах уточняются.

Зимняя буря "Ферн" в США. Фоторепортаж

По данным Associated Press, наиболее тяжелая ситуация сохраняется в ряде штатов юга страны, где после ледяного дождя и снегопадов многие населенные пункты остаются без света.

Называются причины гибели людей: гипотермия, неисправные генераторы и обогревательные приборы, ДТП, авиакатастрофа, несчастные случаи во время расчистки снега и др.

В некоторых регионах на Востоке и Юго-Востоке США прогнозируются новые волны холода и осадки, что осложняет восстановление электроснабжения и работу экстренных служб.