Фото

Зимняя буря "Ферн" в США. Фоторепортаж

США
Погода
Шторм
Снегопад
время публикации: 25 января 2026 г., 12:18 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 12:18

Фото: Associated Press

На США обрушилась зимняя буря "Ферн", которая может стать одной из крупнейших в истории. Чрезвычайное положение введено в 21 штате, 190 миллионов человек от Аризоны до Новой Англии получили предупреждения о буре.

Снегопад и ледяной дождь идут в полосе шириной в 3500 километров. Отменено более 10000 авиарейсов. Автомобильное движение во многих районах парализовано из-за гололеда. На юге США зафиксировано 200000 отключения электричества – в основном в Луизиане и Техасе.

Сообщается о первых жертвах.

Нэшвилл, Теннесси
Даллас, Техас
Теннесси
Оклахома
Пустые полки супермаркета в Питтсбурге, Пенсильвания
Нэшвилл, Теннесси
Фото
