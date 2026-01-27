Число жертв снежного шторма в США достигло 30 человек, сотни тысяч без электричества

Не менее 30 человек погибли в результате зимней бури "Ферн" в США. Снегопады, ледяные дожди и экстремально низкие температуры фиксируются на обширной территории от южных штатов до северо-востока страны. Сложные погодные условия привели к ДТП, авиакатастрофе, несчастным случаям и смертям от переохлаждения.

Зимняя буря "Ферн" в США. Фоторепортаж

Без электроснабжения остаются более 630 тысяч абонентов. Наиболее сложная ситуация фиксируется в южных штатах, где ледяной дождь ломал деревья и обрывал линии электропередачи.

Шторм вызвал масштабные перебои в транспорте: отмены авиарейсов, закрытия школ и предупреждения служб о сохранении опасного холода в ближайшие сутки. В ряде штатов развернуты пункты обогрева и продолжаются восстановительные работы.