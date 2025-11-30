Энтони Альбанезе стал первым премьером Австралии, женившимся во время пребывания в должности

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе женился на спутнице жизни 46-летней Джоди Хейдон, став первым действующим премьером, вступившим в брак на своем посту за 124 года существования австралийского правительства.

Церемония состоялась в официальной резиденции премьер-министра в Канберре. На ней присутствовали около 60 гостей. Кольца новобрачным принес их пес Тото. "Мы счастливы поделиться нашей любовью и желанием провести жизнь вместе – в присутствии семьи и друзей", – говорится в заявлении супругов.

Альбанезе и Хейдон познакомились в 2020 году, а предложение он сделал в День святого Валентина 2024 года. Первоначально планировалось устроить более масштабное торжество накануне майских выборов, но потом было решено не делать этого – ведь одним из главных тем предвыборной программы была дороговизна жизни.