В Швейцарии проходит референдум о введении обязательной национальной службы

В Швейцарии проходит 30 ноября референдум, на котором гражданам конфедерации предложено выбрать между введением обязательной национальной службы для всех граждан или сохранением всеобщей воинской обязанности для мужчин.

Инициаторы нововведения заявляют, что оно приведет к сплочению общества и будет содействовать гендерному равноправию. Будут созданы новые рабочие места в таких сферах, как уход за пожилыми и продовольственная безопасность. Военная служба станет более доступной для женщин, которые сейчас служат в армии добровольно.

Противники заявляют, что на самом деле положение женщин ухудшится, поскольку заставит их выполнять неоплачиваемую работу. Правительство также заявляет, что армия не нуждается в дополнительных призывниках, а экономика может лишиться необходимых рабочих рук.

Вторая инициатива, выставленная на референдум – введение нового налога на сверхбогатых для финансирования борьбы с изменением климата. Согласно опросам общественного мнения, обе эти инициативы будут отвергнуты.

Напомним, что в Швейцарии действует прямая демократия, и принципиально важные вопросы решаются не парламентом, а гражданами на референдумах.