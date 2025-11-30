x
30 ноября 2025
Мир

Стрельба на детском дне рождения в Калифорнии, не менее четырех убитых

Убийства
США
время публикации: 30 ноября 2025 г., 07:29 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 07:36
Стрельба на детском дне рождения в Калифорнии, не менее четырех убитых
AP Photo/Ethan Swope

Четверо погибших и около десяти раненых при стрельбе на детском дне рождения в Калифорнии

В субботу, 29 ноября, в городе Стоктон (штат Калифорния, США) в результате стрельбы во время празднования дня рождения ребенка в кафе-мороженом были убиты четыре человека, около десяти получили ранения, сообщает abc10.com.

Среди убитых и раненых есть и взрослые, и дети, заявила представительница шерифа Хизер Брент.

Пострадавшие доставлены в больницы, состояние раненых уточняется.

Проводится расследование, выясняются обстоятельства случившегося и мотивы стрелявшего или стрелявших.

О задержанных на данный момент не сообщается.

Мир
