Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1345-й день войны

Минобороны РФ 30 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Отчет минобороны РФ сегодня начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, и военным аэродромам. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Ранее украинская сторона сообщала о массированном (почти рекордном) комбинированном ракетно-дроновом ударе армии РФ по целям в Украине. Основными целями были энергетические объекты. Причинен значительный ущерб в Запорожской, Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Есть погибшие и десятки пострадавших, в числе которых шесть детей.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Андреевка и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кучеровка, Ковшаровка, Куриловка Харьковской области, Красный Лиман и Дробышево Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Купянск Харьковской области и на левом берегу реки Оскол штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ. Пресечены две попытки 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенного пункта Петровка Харьковской области для деблокирования окруженных подразделений противника. Также в результате огневого поражения уничтожена штурмовая группа 144-й механизированной бригады ВСУ, пытавшаяся восстановить контроль над переправой через реку Оскол в районе населенного пункта Садовое Харьковской области. Подразделения 1-й танковой армии продолжают проведение зачистки от разрозненных групп противника населенных пунктов Петропавловка и Куриловка Харьковской области. В районе юго-восточной окраины населенного пункта Петропавловка Харьковской области при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен, противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, троих боевиков удалось вывести в безопасное место. За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе самоходная артиллерийская установка и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Платоновка, Северск, Закотное, Дроновка и Петровское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоподгородное, Лозовое, Ивановка, Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье, Родинское, Торецкое, Новониколаевка и Белицкое Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, продолжена зачистка от украинских боевиков территории населенного пункта Гнатовка Донецкой Народной Республики. Сорваны девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики. За сутки в данном районе уничтожено более 180 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 510 военнослужащих, бронетранспортер "Буцефал", два бронеавтомобиля, три пикапа и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Даниловка, Нечаевка Днепропетровской области, Веселое, Сладкое, Новое и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 93479 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25753 танка и других боевых бронированных машин, 1608 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45303 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 140100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).