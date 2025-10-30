Генштаб ВСУ: перехвачены 31 из 52 ракет, 592 из 653 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 170 беспилотников

Вечером 29 октября и в ночь на 30 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 52 ракеты и 653 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

По данным ВСУ, российские военные выпустили по целям в Украине 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 5 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", 8 крылатых ракет "Калибр", 2 крылатые ракеты "Искандер-К", 30 крылатых ракет Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 1 управляемую авиационную ракету Х-31П.

Интенсивность атаки была близкой к рекордной. (Рекорд был установлен 6-7 сентября 2025 года, когда по Украине было выпущено 818 ракет и беспилотников.)

Украинская сторона заявляет, что 592 российских БПЛА были сбиты или локационно потеряны/подавлены РЭБ. Также удалось перехватить 31 ракету (аэробаллистические и баллистические ракеты перехвачены не были).

По данным ВСУ, на территории Украины зафиксированы попадания 16 ракет и 63 ударных БПЛА в 20 локациях, а также падение фрагментов в 19 локациях.

Основными целями были энергетические объекты. Причинен значительный ущерб в Запорожской, Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Есть погибшие и десятки пострадавших, в числе которых шесть детей.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 30 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 170 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Брянской, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Ростовской, Курской, Тульской, Рязанской, Волгоградской, Новгородской, Белгородской, Орловской, Липецкой областей, над Крымом, над территорией Московского региона. Вводились ограничения на работу аэропортов. В частности, были атакованы электроподстанция в Масловой Пристани Белгородской области и другие цели. Сведения о причиненном ущербе уточняются.