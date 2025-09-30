Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1315-й день войны

Минобороны РФ 30 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Варачино, Новая Сечь, Кондратовка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Садовое Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Анновка, Рубежное и Гришино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области и Горькое Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Львово и Белозерка Херсонской области. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87405 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25304 танка и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30078 орудий полевой артиллерии и минометов, 42941 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 132600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).