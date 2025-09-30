В Сумской области в результате российского удара погибли родители и двое детей

Семья из четырех человек погибла в ночь на 30 сентября в Ахтырском районе Сумской области на севере Украины в результате российского воздушного удара. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Григоров.

"Этой ночью враг прицельно ударил ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской громады. В этом доме жили супруги с двумя маленькими детьми. К сожалению, спастись не удалось некому", – рассказал он.

Под удар попали двухэтажный и одноэтажный жилые дома. После попадания возник пожар. Спасатели одновременно тушили пламя и обследовали поврежденные здания. Под завалами были обнаружены тела погибших – супружеской пары и их сыновей шести и четырех лет.