Мамдани подтвердил, что будет готов арестовать Нетаниягу в случае его приезда в Нью-Йорк

Кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани, который, согласно опросам, лидирует в предвыборной гонке, вновь заявил, что, в случае избрания, отдаст распоряжение об аресте премьер-министра Биняьмина Нетаниягу, если тот в следующем году приедет на сессию Генеральной ассамблеи ООН.

"Наш город должен выполнять постановления Международного уголовного суда, идет ли речь о Биньямине Нетаниягу или Владимире Путине. Я не Дональд Трамп, я соблюдаю законы, а не верчу ими как хочу. Мы используем все законные пути, чтобы люди несли ответственность за свои действия", – сказал он в интервью телеканалу CNN.

"Этот человек – организатор геноцида, в котором на протяжении двух лет каждый час уносит жизнь палестинского ребенка. Палестинский житель Нью-Йорка рассказал мне, что потерял 85 членов своей семьи. Это невообразимо. У мэра есть ответственность перед жителями города", – заявил он.

Отметим, что несколько дней назад Мамдани, придерживающийся антисионистских взглядов, отказался осуждать ХАМАС. На вопрос, согласен ли он с заявлением Нетаниягу о том, что ХАМАС – террористическая группировка, которая должна быть уничтожена, он сообщил, что не будет повторять слова израильского премьер-министра.

"Меня, как и многих жителей Нью-Йорка, возмущает то, что Нетаниягу использует заложников в качестве предлога для продолжения войны, что угрожает жизням как этих самых заложников, так и палестинцев", – сказал Мамдани.