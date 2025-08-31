x
31 августа 2025
|
последняя новость: 10:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2025
|
31 августа 2025
|
последняя новость: 10:28
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 126 из 142 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 21 беспилотник

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 31 августа 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 09:27
Генштаб ВСУ: перехвачены 126 из 142 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 21 беспилотник
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 31 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 142 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 126 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 16 БПЛА в деcяти локациях и падения фрагментов в шести локациях. Причинен ущерб. В Одесской области, в Черноморске, из-за атаки дронов была повреждена энергетическая инфраструктура.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 31 августа на территории Российской Федерации был перехвачен 21 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Брянской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 августа 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1285-й день войны