Генштаб ВСУ: перехвачены 126 из 142 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 21 беспилотник

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 31 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 142 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 126 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 16 БПЛА в деcяти локациях и падения фрагментов в шести локациях. Причинен ущерб. В Одесской области, в Черноморске, из-за атаки дронов была повреждена энергетическая инфраструктура.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 31 августа на территории Российской Федерации был перехвачен 21 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Брянской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.