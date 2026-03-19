Разрешено к публикации: во время обстрела Хайфы обломок ракеты-перехватчика упал на территории НПЗ

Разрешено к публикации: во время обстрела Хайфы обломок ракеты-перехватчика упал на территории нефтеперерабатывающего завода, вызвав возгорание. Предприятие находится в городской черте.

Нет угрозы утечки опасных веществ.

По информации телеканала "Кешет-12", НПЗ причинен незначительный ущерб. Осколки привели к воспламенению нескольких автомобилей.

Министр энергетики Эли Коэн подтвердил, что НПЗ причинен незначительный ущерб. Он также отметил, что в ближайшее время будет восстановлена подача электроэнергии.

Нет информации о пострадавших.