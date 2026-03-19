19 марта 2026
Израиль

Разрешено к публикации: во время обстрела Хайфы обломок ракеты-перехватчика упал на территории НПЗ

Война с Ираном
Хайфа
время публикации: 19 марта 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 17:46
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

Разрешено к публикации: во время обстрела Хайфы обломок ракеты-перехватчика упал на территории нефтеперерабатывающего завода, вызвав возгорание. Предприятие находится в городской черте.

Нет угрозы утечки опасных веществ.

По информации телеканала "Кешет-12", НПЗ причинен незначительный ущерб. Осколки привели к воспламенению нескольких автомобилей.

Министр энергетики Эли Коэн подтвердил, что НПЗ причинен незначительный ущерб. Он также отметил, что в ближайшее время будет восстановлена подача электроэнергии.

Нет информации о пострадавших.

