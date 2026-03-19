Разрешено к публикации: во время обстрела Хайфы обломок ракеты-перехватчика упал на территории НПЗ
время публикации: 19 марта 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 17:46
Разрешено к публикации: во время обстрела Хайфы обломок ракеты-перехватчика упал на территории нефтеперерабатывающего завода, вызвав возгорание. Предприятие находится в городской черте.
Нет угрозы утечки опасных веществ.
По информации телеканала "Кешет-12", НПЗ причинен незначительный ущерб. Осколки привели к воспламенению нескольких автомобилей.
Министр энергетики Эли Коэн подтвердил, что НПЗ причинен незначительный ущерб. Он также отметил, что в ближайшее время будет восстановлена подача электроэнергии.
Нет информации о пострадавших.