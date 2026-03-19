Теннис. Сборная Израиля отказалась от участия в Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Израиля по теннису не примет участия в турнире Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир второй группы зоны Европа- Африка состоится в апреле в Боснии и Герцеговины.

После обсуждения ситуации в сфере безопасности и рисков , было принято решение отказаться от участия в турнире.

Подан официальный запрос в Международную федерацию тенниса.