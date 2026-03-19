Катар лишился 17% экспорта сжиженного газа, восстановление мощностей займет до пяти лет

время публикации: 19 марта 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 17:26
В результате последних иранских ударов Катар лишился 17% экспорта сжиженного газа, причем для устранения ущерба потребуется от трех до пяти лет. Об этом сообщил агентству Reuters генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби.

По его словам, нанесен ущерб 14 технологическим линиям СПГ и одному из двух комплексов, производящих сжиженный газ. Это приведет к потере 20 миллиардов долларов чистой прибыли ежегодно. Мировая экономика не досчитается 12,8 миллионов тонн сжиженного газа в год.

"В самых страшных снах я представить не мог, что Катар и регион в целом подвергнется подобной атаке со стороны братской мусульманской страны во время Рамадана", – сказал аль-Кааби. Это может заставить государственную компанию объявить форс-мажор на срок до пяти лет по контрактам о поставках газа Италии, Бельгии, Южной Корее и Китаю.

