В Перу на железной дороге к Мачу-Пикчу столкнулись два туристических поезда, погиб машинист

В Перу в результате лобового столкновения двух поездов на железнодорожной линии, ведущей к древнему городу инков Мачу-Пикчу, погиб машинист одного из составов. Не менее 40 человек получили травмы, сообщает Reuters.

Около 20 пострадавших в тяжелом состоянии. Местные власти сообщили, что среди раненых есть иностранные туристы.

Отметим, что зачастую район Мачу-Пикчу посещают туристы из Израиля.

Столкновение произошло на туристическом маршруте, который обслуживают компании PeruRail и Inca Rail. Причины аварии выясняются.

Associated Press передает, что после инцидента было приостановлено движение поездов на участке между Мачу-Пикчу и Куско.