Мамдани назначил пропалестинского адвоката на должность главного юридического советника мэрии

Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, вступающий в должность 1 января, объявил о назначении пропалестинского активиста, адвоката Рамзи Кассема, на должность главного юридического советника мэрии.

Рамзи Кассем – профессор права CUNY School of Law, основатель правозащитного проекта CLEAR, в 2022-2024 годах работал старшим советником по политике в Белом доме. Кассем представлял интересы, среди прочих, Махмуда Халиля – студента Колумбийского университета, возглавлявшего пропалестинские протесты в кампусе, а также Ахмеда аль-Дарби – боевика "Аль-Каиды", признавшегося в причастности к нападению на французский нефтяной танкер в Йемене.

Мамдани обосновал свой выбор тем, что Кассем пытается защитить "тех, кого бросила на произвол судьбы правовая система".

Также Мамдани объявил о выдвижении Стивена Бэнкса на должность руководителя юридического департамента Нью-Йорка и главного городского юриста. Это назначение требует утверждения городским советом.

В числе других кадровых решений – назначение Хелен Артеага Ландаверде на пост заместителя мэра по здравоохранению и социальным службам.

Американские СМИ отмечают, что на фоне этих назначений Мамдани вновь подтвердил намерение усилить юридический департамент мэрии и нанять дополнительно около 200 юристов, в том числе для защиты жителей Нью-Йорка в делах, связанных с иммиграционными и депортационными процедурами федеральных властей.