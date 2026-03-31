Минобороны РФ: в районе Крыма "потерян" военно-транспортный самолет Ан-26

Минобороны РФ сообщило, что вечером 31 марта была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26, который совершал плановый перелет над Крымом.

"В предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы. Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров в настоящее время неизвестна", – сказано в сообщении минобороны РФ.

В сообщении утверждается, что "поражающего воздействия по самолету не было".

Информация уточняется.