Белый дом заявил, что вооруженные силы США готовы пресечь "любую иранскую атаку"

Официальный представитель Белого дома заявил агентству Reuters, что вооруженные силы США готовы пресечь "любую иранскую атаку".

Это заявление было сделано в ответ на угрозы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковать американские корпорации в ответ на ликвидацию иранского военного и политического руководства.

В опубликованном предупреждении говорится, что начиная с 20:00 по тегеранскому времени в среду, 1 апреля, "за каждое убийство будет уничтожена одна американская компания".

Согласно КСИР, компании в сфере информационных и коммуникационных технологий и искусственного интеллекта играют ключевую роль в планировании и проведении "таких операций", что делает их "законными целями".