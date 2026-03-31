Марко Рубио: "После войны с Ираном США пересмотрят отношения с NATO"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что после завершения военных действий против Ирана американская администрация намерена пересмотреть свои отношения с NATO.

"Такие страны как Испания, член альянса, которую мы обещали защищать, запрещает нам использовать свои базы, да еще и хвастается этим. Напрашивается вопрос: а какую пользу NATO представляет для США? Если Европа требует от нас защиты, но лишает нас баз, когда они нам нужны, это не самое хорошее для нас соглашение", – сказал он.

Рубио отметил, что смена иранского режима не является одной из целей операции, но выразил уверенность, что иранский народ заслуживает лучшего будущего, и США готовы поддержать это стремление. Он констатировал, что ситуация вокруг нового лидера Моджтабы Хаменеи остается неопределенной.

Госсекретарь также заявил, что цели войны будут достигнуты в ближайшие недели и что для США неприемлемы требования Ирана о передаче Ормузского пролива под его суверенитет. По его словам, тем или иным способом пролив будет открыт.