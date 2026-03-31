WSJ: Трамп готов завершить войну, не добившись открытия Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что готов завершить американскую военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, пишет издание The Wall Street Journal.

Как утверждают авторы публикации Александр Уорд и Мередит Макгроу, в Белом доме пришли к выводу, что силовое открытие пролива потребовало бы продления войны сверх намеченного Трампом срока в четыре-шесть недель.

Как отмечает WSJ, Трамп решил сосредоточиться на главных целях кампании – ослаблении иранского флота и сокращении ракетного арсенала – а затем сворачивать нынешнюю фазу боевых действий, одновременно оказывая на Тегеран дипломатическое давление, чтобы добиться возобновления свободного судоходства. Если этого не удастся достичь, Вашингтон, по данным источников WSJ, попытается переложить ведущую роль в открытии пролива на союзников в Европе и страны Персидского залива.

В публикации подчеркивается, что такая линия не означает полного отказа от военных вариантов. По словам источников, у президента остаются и другие опции, однако сейчас они не являются для него первоочередными.

WSJ обращает внимание на противоречивость публичных заявлений Трампа: в одних случаях он угрожал Ирану ударами по гражданской энергетической инфраструктуре, если пролив не будет открыт к определенному сроку, в других – утверждал, что его закрытие является проблемой прежде всего для других стран.

На этом фоне в администрации США, по данным WSJ, считают, что затяжное закрытие Ормузского пролива будет и дальше расшатывать мировую экономику и подталкивать вверх цены на топливо.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее заявляла, что открытие Ормуза не входит в число базовых военных целей нынешней кампании.