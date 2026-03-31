Выброшенный на берег Германии горбатый кит снова двигается

Горбатый кит, который более недели оставался практически неподвижным в двух районах Балтийского моря, в 30 марта вечером, как сообщает РИА Новости" target="_blank">DW, снова начал двигаться, несмотря на признаки ухудшения его состояния в течение дня. К вечеру уровень воды в заливе Висмар поднялся примерно на 30 сантиметров, что позволило животному освободиться. Спасатели были готовы направить кита обратно в открытое море.

Министр окружающей среды региона Мекленбург-Передняя Померания Тилль Бакхаус отметил, что теперь у кита появилась возможность уплыть. По предварительным данным, кит действительно начал движение вечером, однако точное направление пока неизвестно. В Greenpeace предполагают, что он движется в сторону гавани Висмара.

Профессор Буркхард Башек из Немецкого океанографического музея отметил, что жизнь кита во многом зависит от самого животного – сможет ли оно самостоятельно выбраться с мелководья, поскольку возможности помощи со стороны крайне ограничены. Он добавил, что за последние сутки кит продвинулся всего на 1-1,5 метра, несмотря на более высокий уровень воды ночью, который теоретически позволял ему двигаться активнее.

Представитель Greenpeace Франциска Заальман также отметила, что кит стал менее активно реагировать на внешние раздражители по сравнению с предыдущими днями, когда спасатели пытались оценить его состояние.

Сначала кит оказался на песчаной отмели у побережья Тиммендорфа. Спустя несколько дней и после расчистки пути ему удалось освободиться и начать движение на север. Однако, пытаясь пройти через мелководные участки и узкие природные "проходы" Балтийского моря на пути к Северному морю и Атлантике, животное снова оказалось на мели – на этот раз в районе Висмарской бухты. Причем в итоге оно сместилось больше на восток, чем продвинулось на север.

Министр окружающей среды региона Мекленбург-Передняя Померания Тилль Бакхаус сообщил на пресс-конференции, что поддерживает связь с Леманном и намерен продолжать общение. При этом он подчеркнул, что предпочитает сотрудничество конфликтам и призвал пользователей в интернете с уважением относиться к специалистам, работающим над спасением кита. По словам Бакхауса, он не видит недостатков в действиях Немецкого океанографического музея, Greenpeace и других организаций, участвующих в операции. Предполагается, что кит сбился с пути и попал в Балтийское море еще в начале марта.