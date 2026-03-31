Мир

Хегсет: Трамп готов к сделке с Ираном, но в случае отказа удары усилятся

время публикации: 31 марта 2026 г., 15:27 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 15:27
AP Photo/Alex Brandon

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил на брифинге, что в субботу посетил американских военных на Ближнем Востоке.

По его словам, президент Трамп готов заключить сделку с Ираном, однако если Тегеран на это не пойдет, военная кампания продолжится с еще большей интенсивностью.

Хегсет также заявил, что американские удары подорвали боевой дух иранских военнослужащих и в стране наблюдается массовое дезертирство.

