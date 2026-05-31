Бывший настоятель Шаолиня приговорен к 24 годам заключения за растрату и взятки

Центральный суд китайской провинции Хэнань приговорил к 24 годам лишения свободы бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня, признав его виновным в растрате монастырской казны, нецелевом использовании средств и взяточничестве.

Согласно вердикту, общая сумма взяток, полученных и отданных настоятелем, составляет 300 миллионов юаней – 44 миллиона долларов США. Священнослужителю, признавшему свою вину и отказавшемуся от права апелляции, придется выплатить 3,5 миллиона юаней штрафа.

В июле Ши Юнсинь был лишен сана и отстранен от руководства монастырем. Тогда речь шла также об аморальном поведении духовного лица: он сожительствовал со множеством женщин, от этих связей появились дети. Напомним, что буддистским монахам предписано безбрачие. В деле этих обвинений не было.

Ши Юнсиня нередко называли "генеральным директором" Шаолиня. Возглавив монастырь в 1999 году, он превратил Шаолинь, где, как утверждается, возникло кунг-фу, в глобальный бренд, приносящий значительную прибыль – с гастролями трупп монахов и школами кунг-фу в других странах.