16 ноября 2025
Мир

В Китае арестован бывший настоятель Шаолиня

Китай
время публикации: 16 ноября 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 09:31
Wikipedia.org. Фото: Yaoleilei

В Китае арестован бывший настоятель Шаолиньского монастыря Ши Юнсинь, который подозревается в растрате монастырской казны, нецелевом использовании средств и взяточничестве. При этом отмечается, что взятки не поступали от государственных чиновников.

В июле Ши Юнсинь был лишен сана и отстранен от руководства монастырем. Тогда речь шла также о аморальном поведении духовного лица: он сожительствовал со множеством женщинами, от этих связей появились дети. Напомним, что буддистским монахам предписано безбрачие. Сейчас этих обвинений в деле нет.

"Действия Ши Юнсиня вызывают порицание. Он нанес ущерб репутации монашества и буддистского сообщества в целом", – сообщила тогда буддистская ассоциация Китая.

Ши Юнсиня нередко называли "генеральным директором" Шаолиня. Возглавив монастырь в 1999 году, он превратил Шаолинь, где, как утверждается, возникло кунг-фу, в глобальный бренд, приносящий значительную прибыль – с гастролями трупп монахов и школами кунг-фу в других странах.

Мир
