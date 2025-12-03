Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 83 из 111 БПЛА, есть жертвы. Минобороны РФ: сбиты 102 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 3 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 111 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 83 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 27 ударных БПЛА в 13 локациях и падения фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской области, есть погибшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 3 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 102 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Астраханской, Саратовской, Воронежской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.