Прокуратура США опубликовала видео о стрельбе на мероприятии с участием Трампа

Прокуратура США представила новые материалы по делу о стрельбе во время мероприятия Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.

Среди них – видеозаписи, на которых подозреваемый Коул Томас Аллен входит в отель через боковую дверь в коридоре, ведущем к пункту проверки безопасности. Через секунду после этого к двери подходят полицейский с собакой и остаются у входа около 12 секунд. На другой записи, представленной обвинением, Аллен виден в коридорах гостиницы. Опубликованные фото и видео, по версии следствия, должны подтвердить маршрут подозреваемого внутри здания перед стрельбой.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner. There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Стрельба в Вашингтоне 25.04.2026

Вечером 25 апреля президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс были эвакуированы сотрудниками Секретной службы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton после стрельбы у зоны досмотра, когда вооруженный мужчина попытался прорваться через периметр безопасности и открыл огонь. Трамп не пострадал.

Подозреваемый был задержан. Расследование ведут Секретная служба, ФБР и полиция Вашингтона.

Нападавший был вооружен дробовиком и выстрелил в сотрудника Секретной службы. Пуля попала в защитное снаряжение. Сотрудник правоохранительных органов был поражен пулей в бронежилет, он пострадал. Он был отправлен в местную больницу.

Инцидент произошел, когда в зале находились около 2600 гостей – журналисты, чиновники администрации, представители политической элиты и приглашенные. После выстрелов часть присутствующих укрывалась под столами, в зал вошли вооруженные сотрудники охраны в тактическом снаряжении.

Трамп, первая леди, Вэнс и другие высокопоставленные представители администрации были выведены из зала в защищенные помещения.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома был прерван. Мероприятие отменено и перенесено.

Сведения о стрелявшем

Нападение совершил 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс, штат Калифорния, работавший учителем. Источник Reuters в службах безопасности сообщил, что у него были дробовик, пистолет и несколько ножей.

Следствием установлено, что Аллен накануне заселился в отель Washington Hilton и действовал в одиночку. При задержании он не был ранен сотрудниками охраны, однако позднее его доставили в больницу для медицинского освидетельствования.

Федеральный прокурор округа Колумбия Джанин Пирро заявила, что задержанному предъявлены обвинения по двум статьям: использование огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и нападение на федерального служащего с применением оружия.

CBS News сообщает со ссылкой на два источника, что задержанный после стрельбы у зала, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, заявил правоохранительным органам, что хотел стрелять в представителей администрации президента США Дональда Трампа.

Коул Томас Аллен в 2017 году окончил Калифорнийский технологический институт со степенью в области машиностроения. О нем писали местные газеты после того, как он разработал прототип аварийного тормоза для инвалидных колясок. Из профиля Аллена на LinkedIn следует, что он занимался разработкой видеоигр и даже выпустил небольшой проект под названием Bohrdom. Также в профиле указано, что Аллен занят разработкой второй игры под названием First Law. По информации Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года он пожертвовал $25 на президентскую кампанию Камалы Харрис.

Покушения и попытки покушений на Дональда Трампа

18 июня 2016 года, Лас-Вегас, Невада. На предвыборном митинге Трампа 20-летний гражданин Великобритании Майкл Стивен Сэндфорд попытался выхватить пистолет у полицейского, охранявшего мероприятие. Позже он был осужден по делам о незаконном владении оружием и срыве официального мероприятия. В материалах дела говорилось, что он хотел использовать оружие против Трампа.

13 июля 2024 года, Батлер, Пенсильвания. Во время митинга Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши здания неподалеку. Трамп был ранен в верхнюю часть правого уха; один участник митинга, Кори Комператоре, погиб, еще двое были тяжело ранены. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы. ФБР квалифицировало инцидент как покушение на убийство и потенциальный акт внутреннего терроризма.

15 сентября 2024 года, Уэст-Палм-Бич, Флорида. Во время игры Трампа в гольф у Trump International Golf Club сотрудник Секретной службы заметил вооруженного мужчину у ограждения поля. Подозреваемый, Райан Уэсли Раут, был задержан после бегства с места инцидента; ФБР заявило, что расследует произошедшее как очевидную попытку покушения на Трампа. По данным материалов дела, Раут был вооружен полуавтоматической винтовкой, но выстрелить по Трампу не успел.

В 2016 году были и другие тревожные инциденты на митингах Трампа, например эвакуация со сцены в Рино 5 ноября 2016 года, но оружие тогда не нашли.