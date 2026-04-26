Стрельба во время ужина корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал Трамп

Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс были эвакуированы сотрудниками Секретной службы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton после стрельбы у зоны досмотра.

Известно, что вооруженный мужчина попытался прорваться через периметр безопасности и открыл огонь. Трамп не пострадал.

Подозреваемый задержан, расследование ведут Секретная служба, ФБР и полиция Вашингтона.

По сведениям Reuters, нападавший был вооружен дробовиком и выстрелил в сотрудника Секретной службы. Пуля попала в защитное снаряжение. Associated Press передает, что один сотрудник правоохранительных органов был поражен пулей в бронежилет, он пострадал. CNN сообщает, что сотрудник охраны был отправлен в местную больницу; его состояние на момент публикации телеканалу не было известно.

Инцидент произошел вечером 25 апреля по местному времени, когда в зале находились около 2600 гостей – журналисты, чиновники администрации, представители политической элиты и приглашенные. После выстрелов часть присутствующих укрывалась под столами, в зал вошли вооруженные сотрудники охраны в тактическом снаряжении.

Трамп, первая леди, Вэнс и другие высокопоставленные представители администрации были выведены из зала в защищенные помещения. Позднее Трамп сообщил в соцсети TruthSocial, что он, первая леди, вице-президент и члены кабинета находятся в безопасности, поблагодарив Секретную службу и другие силовые структуры за действия во время инцидента.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома был прерван. Мероприятие отменено и перенесено.

Официально мотивы нападавшего пока не раскрыты.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме подтвердил, что стрелявший был жителем Калифорнии, и призвал американцев "вновь, всем сердцем, взять на себя обязательство решать разногласия мирным путем". "Мы должны решать наши разногласия. Мы не позволим никому захватить наше общество. Этот хулиган атаковал нашу Конституцию", – заявил Трамп. Он добавил, что инцидент показывает необходимость строительства нового бального зала в Белом доме, которое критиковали из-за высокой стоимости: по словам Трампа, это будет "более просторный и гораздо лучше защищенный" зал – с защитой от дронов и пуленепробиваемым стеклом. "Нам нужен этот бальный зал", – сказал президент США.

Опубликовано имя задержанного после стрельбы в Вашингтоне: это 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс, штат Калифорния. Источник Reuters в службах безопасности сообщил, что у него были дробовик, пистолет и несколько ножей. По предварительным данным, Аллен действовал в одиночку. При задержании он не был ранен сотрудниками охраны, однако позднее его доставили в больницу для медицинского освидетельствования.

Федеральный прокурор округа Колумбия Джанин Пирро заявила, что задержанному предъявлены обвинения по двум статьям: использование огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и нападение на федерального служащего с применением оружия.

Покушения и попытки покушений на Дональда Трампа

18 июня 2016 года, Лас-Вегас, Невада. На предвыборном митинге Трампа 20-летний гражданин Великобритании Майкл Стивен Сэндфорд попытался выхватить пистолет у полицейского, охранявшего мероприятие. Позже он был осужден по делам о незаконном владении оружием и срыве официального мероприятия. В материалах дела говорилось, что он хотел использовать оружие против Трампа.

13 июля 2024 года, Батлер, Пенсильвания. Во время митинга Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши здания неподалеку. Трамп был ранен в верхнюю часть правого уха; один участник митинга, Кори Комператоре, погиб, еще двое были тяжело ранены. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы. ФБР квалифицировало инцидент как покушение на убийство и потенциальный акт внутреннего терроризма.

15 сентября 2024 года, Уэст-Палм-Бич, Флорида. Во время игры Трампа в гольф у Trump International Golf Club сотрудник Секретной службы заметил вооруженного мужчину у ограждения поля. Подозреваемый, Райан Уэсли Раут, был задержан после бегства с места инцидента; ФБР заявило, что расследует произошедшее как очевидную попытку покушения на Трампа. По данным материалов дела, Раут был вооружен полуавтоматической винтовкой, но выстрелить по Трампу не успел.

В 2016 году были и другие тревожные инциденты на митингах Трампа, например эвакуация со сцены в Рино 5 ноября 2016 года, но оружие тогда не нашли.