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ВСУ: ночью перехвачены 189 из 198 БПЛА. МО РФ: сбиты 354 беспилотника

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 03 июня 2026 г., 08:33 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 08:51
ВСУ: ночью перехвачены 189 из 198 БПЛА. МО РФ: сбиты 354 беспилотника
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 3 июня 2026 года российские военные выпустили по Украине 198 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 189 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен ущерб, сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 3 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 354 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Московским регионом и Ленинградской областью, над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским морем. Помимо прочего атакован петербургский Кронштадт, повреждены несколько объектов, включая Петербургский нефтяной терминал. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Отметим, что удары по целям в Ленинградской области осуществлялись в день начала Петербургского международного экономического форума.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
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