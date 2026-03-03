x
Мир

В Боливии разграблен рухнувший самолет, перевозивший новые купюры на десятки миллионов долларов

Организованная преступность
время публикации: 03 марта 2026 г., 14:15 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 14:17
В Боливии разграблен рухнувший самолет, перевозивший новые купюры на десятки миллионов долларов
AP Photo/Juan Karita

Полиция Боливии проводит операцию по поиску денежных банкнот, находившихся на борту военного самолета, потерпевшего крушение 27 февраля рядом с Международным аэропортом Ла-Паса. В результате катастрофы погибли 24 человека.

C-130 Hercules перевозил новые купюры на общую сумму 425 миллионов боливиано – около 62 миллионов американских долларов. Миллионы купюр разлетелись по ветру, собирать их бросились десятки тысяч людей.

В общей сложности было украдено около трети из 17 миллионов находившихся в самолете купюр. Центральный банк аннулировал целые серии банкнот, чтобы помешать мародерам воспользоваться награбленным. Это возмутило владельцев бизнесов, которым теперь приходится проверять получаемые деньги.

Чтобы изъять и уничтожить аннулированные банкноты, полиция провела обыски в 20 домах, расположенные вблизи места крушения. Около 50 человек задержаны по подозрению в участии в налете. Арестовать всех причастных возможным не представляется.

