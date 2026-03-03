Великобритания направит военный корабль для защиты британской авиабазы на Кипре

Великобритания направит военный корабль для защиты британской авиабазы Акротири на Кипре после того, как вчера она подверглась атаке иранского бесилотника.

"Эсминец Duncan будет развернут для защиты базы ВВС Акротири в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке", – говорится в отчете британского минобороны.

Накануне сообщалось, что Греция на фоне ударов БПЛА по британским военным базам на Кипре направляет к острову два фрегата ВМС и два истребителя F-16.