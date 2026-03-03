Великобритания направит военный корабль для защиты британской авиабазы на Кипре
время публикации: 03 марта 2026 г., 13:48 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 14:09
Великобритания направит военный корабль для защиты британской авиабазы Акротири на Кипре после того, как вчера она подверглась атаке иранского бесилотника.
"Эсминец Duncan будет развернут для защиты базы ВВС Акротири в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке", – говорится в отчете британского минобороны.
Накануне сообщалось, что Греция на фоне ударов БПЛА по британским военным базам на Кипре направляет к острову два фрегата ВМС и два истребителя F-16.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 марта 2026