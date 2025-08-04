"Марш за гуманизм" в поддержку ХАМАСа: в Сиднее прошла крупнейшая антиизраильская демонстрация

Десятки тысяч людей приняли участие в массовой антиизраильской демонстрации, прошедшей в австралийском Сиднее на мосту Харбор-Бридж. Организаторы утверждают, что она собрала 300000 человек, полиция заявляет о 90000 участников. Демонстрация стала крупнейшей пропалестинской акцией с 7 октября 2023 года.

Организатором манифестации, названной "марш за гуманизм", стало австралийское отделение Palestine Action – группы, объявленной в Великобритании вне закона в связи с поддержкой ей террора. "Гуманизм" организаторов не предусматривал осуждения преступлений ХАМАСа или требований освободить израильских заложников.

Демонстранты скандировали "Да здравствует интифада!" – лозунг в поддержку палестинского террора, а также "Свобода Палестине!" и "Смерть ЦАХАЛу". Отметим, что похожая демонстрация, но значительно меньшего масштаба, прошла и в Мельбурне.