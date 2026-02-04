ВСУ: ночью перехвачены 88 из 105 БПЛА. МО РФ: сбиты 24 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 4 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 105 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 88 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 17 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падения фрагментов в пяти локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 4 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 24 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.