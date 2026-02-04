Израиль и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере ИИ

Представители Израиля и Азербайджана подписали во вторник, 3 февраля, в Иерусалиме, меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

В присутствии премьер-министра Биньямина Нетаниягу документ был подписан директором национального управления по искусственному интеллекту бригадным генералом запаса Эрезом Аскалем и министром цифрового развития Азербайджана Рашадом Набиевым.

Сотрудничество будет касаться вопросов суперкомпьютеров, интеграции ИИ в гражданскую инфраструктуру, подготовки кадров и совместных исследований.