Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1592-й день войны

Минобороны РФ 4 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: "Министерство обороны РФ заявило, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Глухов и Хотень Сумской области, а также Ольховатка и Лютовка Харьковской области; потери ВСУ составили более 205 военнослужащих, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, установив контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области, нанесли поражение украинским силам в районах Яцковки, Рубцов и Редкодуба, а подразделения 67-й мотострелковой дивизии проводят разминирование и зачистку Красного Лимана; общие потери противника в этой полосе составили свыше 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, РСЗО RAK-SA-12 и две станции РЭБ.

Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка, нанесли поражение силам ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки, а противник потерял до 170 военнослужащих, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка, нанеся поражение украинским формированиям в районах Святогоровки, Грузского, Анновки, Нововодяного, Доброполья и Новопавловки; потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в районах Чаплино, Просяной, Гавриловки, Барвиновки и Благодатного, уничтожив более 375 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах Орехова и Григоровки, ликвидировав до 60 военнослужащих, 18 автомобилей и три станции РЭБ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства и хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбиты 16 управляемых авиабомб, девять снарядов HIMARS, 10 крылатых ракет "Фламинго" и 893 беспилотника".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 174 413 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 018 танков и других боевых бронированных машин, 1 752 боевые машины РСЗО, 35 640 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 629 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.