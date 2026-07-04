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Бывший заложник Алон Оэль был задержан при въезде в США как "находящийся в Газе"

США
Заложники
Израиль
время публикации: 04 июля 2026 г., 19:46 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 20:03
Бывший заложник Алон Оэль был задержан при въезде в США как "находящийся в Газе"
AP Photo/Ariel Schalit

Бывший заложник Алон Оэль, проведший в плену ХАМАСа 738 дней, 4 июля поднялся на борт авианосца Nimitz в рамках празднования 250-летия независимости США.

Оэля, прилетевшего в Нью-Йорк, ненадолго задержали на въезде в США, поскольку в правительственных системах он все еще числился похищенным и находящимся в секторе Газы. После выяснения обстоятельств и вмешательства консульства вопрос был урегулирован, и ему разрешили въезд в страну.

Оэль выступил вместе с Джоном Ондрасиком, американским музыкантом, известным под сценическим псевдонимом Five for Fighting. Ондрасик, давний сторонник Израиля, исполнил новую версию своего хита "Superman" в честь Оэля и других заложников.

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