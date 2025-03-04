Reuters: Трамп в обращении к Конгрессу намерен сообщить о подписании сделки с Украиной

По информации Reuters, Дональд Трамп проинформировал своих советников, что намерен объявить о подписании сделки по природным ресурсам с Украиной во время своего выступления перед обеими палатами Конгресса. Эту информацию подтвердили три источника в администрации Белого дома, предупредив, что сделка пока не подписана и ситуация может измениться.

Обращение Трампа к законодателям, как ожидается, будет посвящено планам его администрации во внутренней и внешней политике и коснется, в том числе, темы войны в Украине.

Белый дом заявил, что темой выступления президента станет "Возрождение американской мечты".

Информация о возможном подписании сделки в ближайшие часы поступила после того, как президент Украины Владимир Зеленский, публичных извинений от которого ждут в Белом доме, выразил готовность "работать под сильным руководством Трампа" и заявил, что хотел бы все исправить. В своем Х-блоге Владимир Зеленский написал пространный пост, в котором заявил о готовности Украины сесть за стол переговоров и поблагодарил США за их вклад. Он заверил, что помнит, комплексы Javelin, полученные от США, помогли переломить ход войны. "Мы помним момент, когда все изменилось – когда президент Трамп поставил Украине Javelin".