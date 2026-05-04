Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани госпитализирован в критическом состоянии

время публикации: 04 мая 2026 г., 02:45 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 05:35
Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, близкий соратник президента США Дональда Трампа, госпитализирован в критическом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил его представитель Тед Гудман.

Подробности о состоянии 81-летнего Джулиани не приводятся. Также неизвестно, когда он был госпитализирован.

Руди Джулиани занимал пост мэра Нью-Йорка в 1994-2001 годах. До того он был федеральным прокурором, а позднее стал одним из адвокатов и политических союзников Трампа.

