Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 84 из 112 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 46 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 4 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 112 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 84 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 28 БПЛА в 17 локациях и падения фрагментов в пяти локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 4 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 46 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края, над акваторией Черного моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.