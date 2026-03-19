Нетаниягу: "У Ирана больше нет возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел брифинг, в ходе которого подвел итоги 20 дней, прошедших с начала операции "Рычание льва". По его словам, Израиль совместно с США достиг "колоссальных результатов": ликвидированы верховный лидер Ирана, военное и политическое руководство страны, командование КСИР и "Басидж", уничтожены сотни пусковых установок и ракет.

"У Ирана больше нет возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты", – заявил Нетаниягу, добавив, что удары продолжаются ежедневно – с воздуха, на суше, под землёй и теперь на море.

Премьер обозначил три цели операции: уничтожение иранской ядерной программы, ликвидация баллистического потенциала и создание условий, при которых иранский народ сможет взять судьбу в свои руки.

Нетаниягу решительно отверг утверждение, что Израиль втянул США в конфликт с Ираном. Израильский премьер-министр заявил, что это "фейк": "Неужели кто-то правда думает, что Трампу можно указывать, что делать? Трамп всегда принимает решения исходя из того, что считает благом для Америки", – заявил он.

Обращаясь в начале пресс-конференции к израильтянам на иврите, Нетаниягу выразил солидарность с гражданами, вынужденными проводить время в бомбоубежищах, и пообещал постепенно восстановить работу школ и вновь "запустить" экономику. "Весь мир понимает, что мы народ львов. Наш рык – рык льва – звучит по всей земле", – сказал он.

Отметим, что во время пресс-конференции Нетаниягу в десятки городов на севере Израиля прозвучали сирены, предупреждающие об обстреле из Ирана и Ливана.