Опубликован формат компенсаций бизнесам и оплаты неоплачиваемого отпуска

Министерство финансов опубликовал механизм выплаты компенсаций бизнесам, пострадавшим в результате ограничений на экономическую деятельность в период войны, а также механизм, дающий право на пособие по безработице для работников, отправленных в неоплачиваемый отпуск.

Право на компенсацию получат предприятия с годовым оборотом от 12 тыс. до 400 млн шекелей, оборот которых снизился в марте 2026 года не менее, чем на 25% по сравнению с мартом 2025 года (для отчитывающихся ежемесячно) или оборот которых снизился в марте-апреле 2026 года не менее, чем на 12,5% по сравнению с мартом-апрелем 2025 года (для отчитывающихся раз в два месяца).

Суммы компенсации по размеру оборота:

При годовом обороте 12-50 тыс. шекелей - единая выплата 1833 шекеля при любом уровне падения оборота сверх минимального требования.

При годовом обороте 50-90 тыс. шекелей - 3300 шекелей при любом уровне падения оборота сверх минимального требования.

При годовом обороте 90-120 тыс. шекелей - 4400 шекелей при любом уровне падения оборота сверх минимального требования.

При годовом обороте 120-150 тыс. шекелей - от 2776 шекелей (при падении 25-40%) до 8328 шекелей (при падении до 100%).

При годовом обороте 150-200 тыс. шекелей - от 3273 до 9819 шекелей

При годовом обороте 200-250 тыс. шекелей - от 4190 до 12570 шекелей

При годовом обороте 250-300 тыс. шекелей - от 4897 до 14691 шекеля

Субсидия на покрытие постоянных расходов рассчитывается исходя из процента падения оборота, умноженного на среднемесячные расходы за 2025 год по данным НДС-отчетности. Коэффициенты: при падении на 25-40% - 7%, до 60% - 11%, до 80% - 15%, до 100% - 22%.

Субсидия на зарплату рассчитывается на основе фактически выплаченной в марте 2026 года зарплаты, умноженной на 75% и на процент падения оборота. Потолок субсидии - средняя зарплата по стране (13773 шекеля), помноженная на число сотрудников, помноженная на процент падения оборота. Для предприятий с оборотом свыше 300 тыс. шекелей и до 400 млн шекелей субсидия на зарплату ограничена 600 тыс. шекелей.

Министерство финансов распространило компенсационный механизм также на некоммерческие организации. Право на компенсацию получат организации, у которых не менее 25% составляет операционный доход и которые понесли ущерб вследствие сложившейся ситуации в сфере безопасности.

Вместе с тем в Минфине признают, что существуют организации, у которых нет "операционного дохода" в размере 25%, однако они серьёзно пострадали из-за военных ограничений. Для них разработана отдельная компенсационная схема.

Схема оплачиваемого отпуска

Минфин установил, что выплаты за неоплачиваемый отпуск (халат) будут производиться только тем, кто находился в таком отпуске не менее 14 дней подряд. Это положение, по всей видимости, столкнется со значительным сопротивлением в ходе законодательного процесса в Кнессете, поскольку подавляющее большинство работников не подпадают под эту схему.

Косвенный ущерб и аренда

За косвенный ущерб (например, пиццерия или парикмахерская, повреждённые ракетой и не имеющие возможности возобновить работу) компенсация выплачивается за шесть месяцев права на получение - до октября 2026 года.

Владельцы недвижимости, сдававшейся в аренду на момент причинения ущерба или в течение трёх предшествующих месяцев, вправе получить компенсацию за утраченную арендную плату - при условии, что недвижимость непригодна для использования в течение не менее одного месяца и арендная плата не поступала в течение всего периода восстановления. Размер компенсации определяется по последней полученной арендной плате - также до октября 2026 года.

Порядок подачи заявок

Заявку с прилагаемыми документами необходимо подать в течение 30 дней. Через 21 день после первичной проверки можно получить аванс в размере 60%. Окончательное решение о праве на компенсацию выносится в течение 150 дней; при нарушении этого срока выплачивается дополнительные 10%. Если по истечении восьми месяцев решение так и не принято, заявка удовлетворяется в полном объеме. Предусмотрена возможность обжалования решения.

Из сферы действия закона исключены бюджетные структуры, государство, государственные компании, финансовые учреждения и больничные кассы.