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Британский адмирал: "Одним ударом Израиль уничтожил все иранские ПВО"

Иран
Ядерное оружие
ВВС
время публикации: 05 декабря 2024 г., 14:39 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 14:47
Британский адмирал: "Одним ударом Израиль уничтожил все иранские ПВО"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, выступая в Королевском институте оборонных исследований в Лондоне, прокомментировал удар, нанесенный израильскими ВВС по Ирану 26 октября 2024 года.

Адмирал подтвердил, что в ходе удара Израиль задействовал новейшие боевые самолеты F-35. По его словам, атака продемонстрировала "непропорциональное преимущество современных методов ведения войны".

"Израиль задействовал более 100 самолетов, ни один из которых не приблизился к цели на 100 миль, и они практически уничтожили иранскую систему ПВО. По меньшей мере на год лишили Иран возможности производить баллистические ракеты", – отметил флотоводец.

"Теперь перед Ираном стоит стратегическая дилемма – что делать. Такова мощь самолетов пятого поколения, помноженная на точное наведение на цели и невероятный уровень разведки. И для этого потребовался всего один удар", – цитирует Радакина Business Insider.

Адмирал также заявил, что мир находится на пороге "Третьего ядерного периода". По его словам, Россия и Китай наращивают ядерный потенциал, Иран не взаимодействует по ядерной программе, а КНДР ведет себя непредсказуемо. В то же время он назвал невысоким шанс, что Россия напрямую атакует Великобританию.

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