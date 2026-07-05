Каждая израильская семья переплачивает 8000 шекелей в год из-за преступности и рэкета

Некоммерческая организация "А-Шомер а-Хадаш", занимающаяся охраной сельскохозяйственных работ, совместно с Институтом развития Негева имени Рифмана опубликовали результаты исследования, согласно которым преступность, рэкет, кражи и слабый государственный контроль обходятся израильской экономике примерно в 23 миллиарда шекелей в год. Авторы исследования утверждают, что эти расходы в конечном итоге ложатся на плечи населения, увеличивая стоимость жизни, сообщает INN.

По оценке исследователей, в среднем каждая израильская семья ежегодно переплачивает около 8000 шекелей. Это происходит за счет роста цен на жилье, продукты питания, страхование автомобилей и увеличения налоговой нагрузки.

Согласно исследованию, расходы на отступные рэкетирам (так называемая "плата за защиту") в строительной отрасли достигают 5% стоимости проекта, что, по мнению авторов, приводит к удорожанию квартир на десятки тысяч шекелей.

93% фермеров Восточной Галилеи и 90% фермеров в районе Негева сталкивались с вымогательством и угрозами. Также отмечается, что за последние два года стоимость страхования автомобилей выросла до 56% из-за увеличения числа угонов и случаев вандализма.

Генеральный директор организации "А-Шомер а-Хадаш" Йоэль Зильберман заявил: "Сегодня граждане Израиля платят двойной налог: один – государству, второй – преступным организациям. В каждом чеке из супермаркета, в каждом страховом полисе и в каждой ипотеке скрыта цена отсутствия эффективного государственного контроля".

По его словам, преступность перестала быть исключительно проблемой личной безопасности и превратилась в один из факторов роста стоимости жизни. Он считает, что восстановление государственного контроля является не только задачей в сфере безопасности, но и важнейшей экономической мерой, способной снизить цены и вернуть миллиарды шекелей гражданам.

Глава Института развития Негева имени Рифмана Хагай Резник отметил, что результаты исследования свидетельствуют о серьезном ущербе для развития инфраструктуры, жилищного строительства и привлечения инвестиций. По его словам, необходим комплексный подход, включающий эффективное правоприменение, гражданское регулирование и экономические меры, которые позволят вернуть государству ответственность и контроль.

По итогам исследования организация "А-Шомер а-Хадаш" призвала правительство разработать национальную программу по усилению борьбы с организованной преступностью, защите фермеров и строительных объектов, а также расширению мер экономического контроля с целью снижения влияния преступности на стоимость жизни.