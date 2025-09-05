Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", включив в него экономиста Олега Ицхоки
время публикации: 05 сентября 2025 г., 18:58 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 18:58
Министерство юстиции России обновило реестр "иностранных агентов", включив в него экономиста и профессора Гарвардского университета Олега Ицхоки.
Ведомство также объявило "иноагентами" блогера Анну Степанову, журналиста Владимира Смолина, богослова и бывшего клирика РПЦ Сергея Говоруна, сетевой проект "Om TV" и проект "Компромат 1".
Они, по версии министерства, сотрудничали с "иноагентами", распространяли "недостоверную информацию" о решениях властей РФ, готовили материалы для санкций против россиян или живут за границей.