Анджела Рейнер, заместитель премьер-министра Великобритании, покинула свой пост

Великобритания
время публикации: 05 сентября 2025 г., 18:29 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 18:52
Анджела Рейнер, заместитель премьер-министра Великобритании, покинула свой пост
AP Photo/Jon Super

Анджела Рейнер, заместитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера и заместитель лидера Лейбористской партии, покинула свой пост, сообщает ВВС.

Это произошло на фоне серьезного политического скандала, в ходе которого Рейнер обвинили в недоплате налогов при покупке квартиры. На место Рейнер Стармер назначил Дэвида Лэмми, до сих пор возглавлявшего министерство иностранных дел.

В мае прошлого года Анджела Рейнер на встрече с мусульманскими избирателями заявила: она готова сделать все, что в ее силах, чтобы облегчить ситуацию в секторе Газы.

"Я знаю, что люди в ярости из-за того, что происходит на Ближнем Востоке. Если бы я знала, что моя отставка принесет мир, сделала бы это немедленно", – сказала она. .

