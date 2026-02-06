x
06 февраля 2026


последняя новость: 16:14

Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Отмена режима "параш турки" на границе с Ливаном: ошибочная идентификация

время публикации: 06 февраля 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 06 февраля 2026 г., 14:47
Отмена режима "параш турки" на границе с Ливаном: ошибочная идентификация
Ayal Margolin/Flash90

Службы безопасности сообщили об отмене режима потенциального нарушения границы в районе населенных пунктов Яарон, Барам и Авивим у границы с Ливаном.

В ходе тщательных проверок выяснилось, что за нарушителей границы приняли израильских граждан, которые приблизились к пограничному заграждению.

Местные жители могут вернуться к нормальному режиму.

Израиль
