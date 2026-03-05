Зеленский: "США обратились к Украине за помощью в защите от "Шахедов""

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США обратились с просьбой об оказании конкретной помощи в защите ближневосточного региона от иранских беспилотных летательных аппаратов "Шахед".

"Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей. Слава Украине!" – написал он.

3 марта стало известно, что Зеленский предложил направить на Ближний Восток украинских специалистов по борьбе с иранскими беспилотниками, если лидеры государств региона убедят российского президента Владимира Путина согласиться на перемирие в войне против Украины.

"Я бы предложил следующее: у лидеров Ближнего Востока прекрасные отношения с Россией. Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня. После этого мы направим наших лучших операторов по перехвату дронов", – сказал тогда украинский президент агентству Bloomberg.