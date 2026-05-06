В школе в Бразилии ученик застрелил двух сотрудниц

В городе Риу-Бранку, столице бразильского штата Акри, 13-летний подросток открыл стрельбу в школе "Институт Сан-Жозе".

По официальным данным правительства штата, пули попали в четырех человек: трех сотрудниц школы и одного ученика. Две сотрудницы погибли на месте, еще одна сотрудница и школьник были доставлены в больницу.

Подозреваемый, ученик этой школы, был задержан. Он дал признательные показания. Вместе с ним задержан его законный представитель – владелец оружия, из которого велась стрельба. Местные СМИ сообщают, что речь идет об отчиме подростка.

Полиция штата Акри начала расследование. Власти штата объявили, что занятия во всех государственных школах приостановлены на три дня в рамках протокола безопасности.